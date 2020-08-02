شكرا لقرائتكم الغنوشي في قفص الانتقادات ثانية.. "يخدم أدندة الإخوان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مع استمرار الانتقادات من قبل العديد من النواب في تونس لسياسة رئيس البرلمان ولقاءاته السابقة في تركيا، فضلاً عن اتهامه من قبل بعضهم بالتبعية لمنظمة الإخوان، أكد النائب بـ"الدستوري الحر" في تونس، مجدي بوذنية، أن "راشد الغنوشي يخدم أجندة خارجية".

وقال لـ"العربية"، الأحد، إن "الغنوشي يخدم أجندة الإخوان لتدمير تونس".

كما شدد على أن "السياسة الخارجية من مهام الرئيس التونسي وليس الغنوشي". وأضاف بوذنية أن "الغنوشي ليس رجل توافق ولا يصلح لرئاسة البرلمان".ولفت إلى أن "الغنوشي يريد إقحام تونس بالصراع الليبي".

"يأتمر بأوامر الباب العالي والإخوان"

بدوره، علّق النائب في البرلمان عن الحزب الدستوري الحر، كريم كريفة، على رغبة رئيس مجلس النواب زيارة تركيا، قائلاً إنه "يأتمر بأوامر الباب العالي وجماعة الإخوان ولا علاقة له بالمصلحة التونسية".

وقال كريفة لـ"العربية" الأحد: "كلما واجه رئيس البرلمان التونسي أزمة، هبت تركيا لنجدته"، مذكراً باللقاء السري مع الرئيس رجب طيب أردوغان منتصف يناير الماضي مباشرة بعد عدم منح البرلمان ثقته في حكومة مرشح حركة النهضة، الحبيب الجملي.

كما أضاف أن "الغنوشي فقد مشروعيته سياسياً وأخلاقياً بعد تصويت 97 نائباً في البرلمان ضده خلال جلسة سحب الثقة منه، الخميس".

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"من ينفخ في صورة ميّت"

ووصف اتصال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، بالغنوشي كـ"من ينفخ في صورة ميّت"، معتبراً أن "الاتصال الذي أتى عقب جلسة سحب الثقة من الغنوشي هو محاولة من تركيا لإرجاعه في الصورة".

إلى ذلك أكد أن "الدورة البرلمانية القادمة ستشهد عدة مفاجآت، وأن الدستوري الحر سيصمد أمام ما يحاول "إخوان تونس" تثبيته في البلاد".

يشار إلى أن مصطفى شنطوب كان رحب في اتصال هاتفي مع الغنوشي بتجديد البرلمان التونسي ثقته به. بدوره أعرب الغنوشي عن رغبته في زيارة تركيا ولقاء شنطوب في أول فرصة سانحة.

"سقط سياسياً"

يذكر أن البرلمان التونسي أسقط، الخميس، لائحة سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، رغم تصويت 97 نائباً لصالحها، بعد جلسة استثنائية عاصفة.

واعتبرت رئيسة كتلة الدستوري الحر، عبير موسي، في تعليقها على سقوط اللائحة، أن الغنوشي سقط سياسياً، لأنه لا أحد جدد فيه الثقة، على حد قولها، وإنما تم اللعب على إيجاد أوراق ملغاة، وتم إلغاء 18 صوتاً وتعمد البعض ذلك لإسقاط اللائحة.

إلى ذلك، أكدت موسي أن الأغلبية في البرلمان لا تريد الغنوشي، وأنه لا يمكن أن يترأس البرلمان إلا بالخيانة.

وانتهى البرلمان، الخميس، من التصويت على سحب الثقة من الغنوشي، حيث شارك في الجلسة 127 نائباً.