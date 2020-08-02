تفاصيل مقتل الشاب المصري بالأردن بعيار ناري.. والخارجية تنقل الجثمان للقاهرة





لقي شاب مصري 30 عامًا في الأردن، مصرعه إثر إصابته بعيار ناري على يد شاب أردني الجنسية، وجارٍ انتهاء إجراءات نقل الجثمان إلى القاهرة.

التفاصيل بحسب ما ورد في بيان وزارة القوى العاملة المصرية، تعود إلى خلاف نشب بين شاب يُدعى “أمير سمير إبراهيم” 30 عامًا، وآخر أردني الجنسية في حي نزال وسط العاصمة عمّان، تعرّض على إثره الشاب المصري لطلق ناري فلقي مصرعه في الحال.

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وقال طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، إن الجاني تم القبض عليه ويتم في الوقت الحالي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، فضلًا عن المتابعة الحثيثة والاهتمام البالغ من جانب السفير المصري بعمّان، شريف كامل، بالإضافة إلى التعاون مع القسم القنصلي والمستشار القانوني للسفارة وذلك لمعرفة ملابسات الحادث وما أسفرت عنه التحقيقات.

وأشار إلى أنه تواصل مع أسرة المتوفى بالأردن لتقديم واجب العزاء نيابة عن وزير القوي العاملة، كما تم طمأنتهم باتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق المواطن المتوفي.

وأصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، لمتابعة مستحقات الشاب المصري والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، بالتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث من خلال التحقيقات التي تجري حاليًا، وإنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى القاهرة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء.