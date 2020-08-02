أول تعليق رسمي من الكويت بشأن قرار وقف رحلات الطيران من مصر

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وناقش الوزيران الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، وذلك في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المُميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منهما.

وقد أكد وزير خارجية الكويت، خلال الاتصال، أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة المقبلة.

واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الاجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلًا لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت، اعتبارًا من أمس ولحين إشعار آخر، وفي ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية بوقف الرحلات التجارية من 31 دولة ومن بينها مصر، في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناء على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت.