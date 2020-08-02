عدوى جديدة تنتقل من البصل وتصيب 400 شخص فى 30 ولاية أمريكية

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إن البصل الأحمر الذي تزرعه شركة "طومسون الدولية"، ومقرها كاليفورنيا، مصدر محتمل للعدوى السالمونيلا، الذي أصابت حوالي 400 شخص في أكثر من 30 ولاية أمريكية..
قالت قناة "سي بي إس" التلفزيونية، إنه سيتم سحب جميع أنواع البصل الأحمر والأبيض والأصفر والحلو، التي ربما تم تخزينها بجانب كميات البصل الأحمر، المحتمل أن تكون مصابة بالسالمونيلا، بسبب خطر انتقال مسببات المرض.
ووفقا للمراكز الفيدرالية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم حاليا تسجيل 396 حالة إصابة بالسلمونيلا في الولايات المتحدة، وتم إدخال 60 شخصا إلى المستشفى، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب هذا المرض.
وأشارت القناة، إلى أنه تم في كندا أيضا تسجيل تفشي لهذه العدوى المعوية، والتي قد تكون مرتبطة بالولايات المتحدة.
ومعظم حالات داء السلمونيلا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تكون خفيفة السريان، وفي معظم الحالات يتعافى المرضى دون علاج خاص. لكن في بعض الحالات، خاصة عند الأطفال وكبار السن، يمكن أن يصبح الجفاف المرتبط بهذا المرض، حادا ومهددا للحياة.
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