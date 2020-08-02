شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: نستهدف فى تحالفنا الانتخابى خدمة مصر دون النظر لموالاة أو معارضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب هدفه الرئيسى هو تنمية مصر بالكامل ليس فقط الأرض بل الفرد، وأن تعود مصر لمكانتها الطبيعية فى المنطقة كقائد وشقيقة كبرى وفى العالم كدولة شريكة أساسية فى صناعة القرار الدولى.

وأوضح، في فيديو لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بعنوان "انزل وشارك"، أن خلق تحالف انتخابى جاء لأن كل ذلك لن يحدث إلا بتنمية الإنسان والموارد، والسعى للمساهمة فى رفع وعى المواطن واهتمامه بما يجرى فى بلاده ومن ضمنها الاستحقاقات الانتخابية التى تحدد مصيره ومصير أبنائه وأحفاده، هذا بجانب الإيمان بتعددية الأفكار وحرية الطرح والطرح البديل .

ولفت رئيس حزب مستقبل وطن، أن التحالف الانتخابى للقائمة الوطنية من أجل مصر" جاء كتحالف كبير واسع ضم مختلف الأحزاب السياسية والذى نخوض من خلاله انتخابات مجلس الشيوخ لننجح سويا وخدمة مصر مع بعضنا البعض دون النظر فى مربع الموالاه أو الأغلبية، ومن يقف فى مربع المعارضة أو الأغلبية، قائلا " كل ما يهمنا أن نقف جميعا على أرضية وخلفية وطنية واحدة وهى من أجل مصر".

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ودعا رئيس حزب مستقبل وطن، الجميع لدعم القائمة الوطنية من أجل مصر.

يذكر أنه انطلق الأحد الماضى، الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ، بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين