شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس "المؤتمر": قائمة "من أجل مصر" أول تحالف ضم أحزابا أغلبية مع أقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب يعمل على تحقيق هدف وهو إيجاد صيغة جامعة للتيارات السياسية والتى تهدف لتنمية مصر بالكامل مع نبذ أى خلاف، كما أننا نستهدف أن تحتل مصر مكانتها الطبيعية بين دول العالم كقوة سياسية واقتصادية لتصبح رئيسية فى صناعة القرار الدولى.

وأشار رئيس حزب المؤتمر، في فيديو لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بعنوان "انزل وشارك"، أن مصر تسير فى اتجاه تنموى بقوة وبسرعة وهناك سعى حقيقى لبناء مؤسساتها السياسية.

ولفت إلى أنه ولأول مرة يوجد تحالف خرج عنه القائمة الوطنية من أجل مصر، ليضم أحزابا كبيرة تاريخيا وأحزاب الأغلبية مع الأقلية، والموالاة مع المعارضة، مؤكدا أن هذا التحالف فتح أبوابه للجميع، قائلا " يدا بيد.. هنبنى مستقبل أفضل لمصر".

ودعا "صميدة" المصريين للنزول والمشاركة فى الانتخابات، مطالبا بدعم القائمة الوطنية من أجل مصر والتى تمثل 11 حزب سياسى .

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يذكر أنه انطلق الأحد الماضى، الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ، بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين