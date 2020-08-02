شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن للناخبين الوافدين التصويت فى غير لجانهم؟.. الوطنية للانتخابات ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ على قدم وساق، والتى سيتم التصويت فيها للمصريين بالخارج يومى الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى فى موعد أقصاه 19 أغسطس.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط إدلاء الناخبين بصوتهم، خلال فترة الاقتراع، والتى ستكون على مدار يومين، بهدف زيادة المشاركة، وترك اتساع من الوقت للناخب للتمكن من توصيل صوته، والإدلاء برأيه بانتخابات مجلس الشيوخ واختيار من يمثله بها.

ومن ضمن التساؤلات التى تورد فى هذا الشأن، هل يمكن للناخب التصويت فى غير لجنته الانتخابية، ونرصد فى ذلك ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات:

- غير مسموح للناخبين الوافدين الذين يتواجدون فى غير محل إقامتهم، بالإدلاء بأصواتهم إلا فى دوائرهم.

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- كل ناخب يُبدى رأيه، فى لجنته الانتخابية المحددة وفقا للرقم القومى الخاص به.

- تخصيص لجان للوافدين يكون فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات فقط.

- تم إتاحة التصويت على مدار يومين حتى يكون أمام الناخب فرصة للتوجه للجنته الانتخابية.