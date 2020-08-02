بدء مفاوضات عسكرية هندية- صينية لفض الاشتباك على الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
بدأت، الأحد، مفاوضات بين قيادتي القوات البرية في الجيشين الهندي والصيني، حول الوضع في المناطق الحدودية، وقضايا فض الاشتباك بين الجانبين.
وأفادت صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا"، بأن الجنرال هاريندر سينج قائد الفيلق الرابع عشر بالجيش الهندي، والجنرال ليو لينج قائد منطقة جنوب شينجيانج العسكرية بالجيش الصيني، يترأسان المفاوضات.
وذكرت الصحيفة، أن هذا هو الاجتماع الخامس من هذا القبيل. وتجري المفاوضات في نقطة الحدود مولدو، على الجانب الصيني من خط الحدود الفعلي الفاصل بين الدولتين.
وبحسب الصحيفة، فإن الجانب الهندي سيسعى إلى انسحاب القوات الصينية من منطقة البحيرة الجبلية العالية بانجونج تسو، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، في هذه المنطقة المتنازع عليها.
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