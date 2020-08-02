مظاهرات في طرابلس للمطالبة بطرد المرتزقة.. ومناوشات بين ميليشيا الوفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رنا أسامة:

قالت مصادر عسكرية ليبية إن مظاهرات خرجت في العاصمة طرابلس اليوم للمطالبة بخروج المرتزقة الأجانب الذين نقلتهم تركيا لدعم حكومة الوفاق، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات بين الميليشيات المسلحة المنضوية تحتها.

ونقلت سكاي نيوز عربية عن مصادر عسكرية ليبية قولها إن تظاهرات خرجت في طرابلس للمطالبة بخروج المرتزقة الأجانب وضد انفلات الميليشيات.

وأوضحت المصادر أن خلافات واشتباكات اندلعت بين الميليشيات الموالية لوزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، والميليشيات الموالية لقائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة للوفاق أسامة الجويلي.

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وعلق العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي قائلا: مصالح الميليشيات في طرابلس متناقضة لذلك اندلعت الاشتباكات بينهم، مشيرا إلى أن الأتراك يدربون المرتزقة السوريين والأجانب في طرابلس بدلا من تدريب قوات ليبية.

ونقل موقع العربية نت، عن مصدر أمني في العاصمة الليبية طرابلس قوله إن هناك خلافات كبيرة بين الميليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا.

وأوضح المصدر أن قوات خاصة تابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق، ألقت القبض على عناصر من المرتزقة التشاديين الذين جلبهم آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي لدعم مسلحي الوفاق، ثاني أيام العيد، بعد شكاوى مواطنين ليبيين عن عمليات سطو تعرضت لها منازلهم وشروعهم في تكوين عصابات متمردة.