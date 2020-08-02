مركز علمي روسي يعلن إنتاج لقاح ضد كورونا في نوفمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- أ ش أ:
أعلن رينات ماكسيوتوف، مدير عام مركز فيكتور الروسي للبحوث العلمية، أن مؤسسته تخطط لبدء إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في نوفمبر المقبل.
وقال ماكسيوتوف في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، الأحد: " نتوقع أن يبدأ الإنتاج في نوفمبر من هذا العام، لذلك، من الممكن الحديث عن بدء عمليات التطعيم ضد المرض مع حلول نهاية هذا العام، وبداية العام المقبل"... وأضاف أنه "سيتم تطعيم المجموعات المعرضة للخطر بين السكان، ثم يلي ذلك الانتقال إلى التطعيم الشامل".
وفي وقت سابق، أعلنت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا، خلال اجتماع حول الوضع الصحي والوبائي في روسيا بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين، أنه من المقرر أن يتم تسجيل اللقاح الذي طورته شركة فيكتور ضد الفيروس في سبتمبر، ومن المقرر إنتاج الدفعة الأولى منه في أكتوبر.
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