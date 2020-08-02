بلاك تيما يحتفل بمرور 16 عاما على تأسيس الفريق.. الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

يحتفل فريق بلاك تيما بمرور 16 عام علي تأسيسه فى دار الأوبرا المصرية، حيث يقدم حفلا فى الثامنة مساء الأربعاء 5 أغسطس على مسرح النافورة.

ويضم الحفل باقة من أعمال الفريق الخاصة التى تمزج بين الموسيقى الغربية والشرقية وتتنوع بين الاجتماعية والعاطفية لتعبر عن طموحات وأحلام جيل الشباب منها في وسط السكة، بحار، زحمة، ست الحسن، عم يا جمال، بابا أشكيري، يانجمة، ولون الكاكاو وغيرها.

جدير بالذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين، أحمد بحر ومحمد عبده، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الأماكن الثقافية فى مصر، كما نال العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد الشرق الأوسط .