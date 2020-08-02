مصر / بسبب إرتفاع درجات الحرارة، الأرصاد الجويّة تحذّر المواطنين من الخروج

أفادت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أمس الجمعة، بأن البلاد ستشهد إرتفاعا في درجات الحرارة في ثاني أيام العيد، محذرة المواطنين من الخروج من المنازل.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن البلاد ستشهد اليوم، السبت 1 أوت 2020، طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية.
وأكدت الهيئة أن شمال وجنوب الصعيد سيشهد حرارة شديدة، فيما سيسود طقس معتدل على كافة محافظات القاهرة ليلا.
ودعت الهيئة المواطنين لعدم الخروج من المنازل حرصا على سلامتهم، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر في هذه الفترة بإمتداد مرتفع العروض الوسطى، ما يؤدي لتقلبات جوية.
وكشفت عن إمكانية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، تكون مرفوقة بالرعد أحيانا والرياح المثيرة للأتربة.
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