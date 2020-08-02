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كوريا الجنوبية تمنع كبار موظفي الرئاسة من امتلاك أكثر من منزل

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 صرح المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، بأن كبار المساعدين الرئاسيين الذين يمتلكون منزلين أو أكثر، باعوها أو سيبيعونها ويبقون على منزل واحد.

 

وقال مستشار التواصل الشعبي يون دو-هان في مؤتمر صحفي إن 8 من كبار المساعدين الرئاسيين، يمتلكون منزلين أو أكثر، وأعربوا جميعا عن نيتهم بيع منازلهم والإبقاء على واحد فقط.

 

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وأكد يون أن كبار المسؤولين بالمكتب الرئاسي من الآن فصاعدا لن يمتلكوا عدة منازل.

 

وتأتي هذه الخطوة عملا بتوصية أصدرها رئيس سكرتارية الرئاسة في وقت سابق من الشهر الحالي.

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