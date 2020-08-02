كوريا الجنوبية تمنع كبار موظفي الرئاسة من امتلاك أكثر من منزل

صرح المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، بأن كبار المساعدين الرئاسيين الذين يمتلكون منزلين أو أكثر، باعوها أو سيبيعونها ويبقون على منزل واحد.

وقال مستشار التواصل الشعبي يون دو-هان في مؤتمر صحفي إن 8 من كبار المساعدين الرئاسيين، يمتلكون منزلين أو أكثر، وأعربوا جميعا عن نيتهم بيع منازلهم والإبقاء على واحد فقط.

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وأكد يون أن كبار المسؤولين بالمكتب الرئاسي من الآن فصاعدا لن يمتلكوا عدة منازل.

وتأتي هذه الخطوة عملا بتوصية أصدرها رئيس سكرتارية الرئاسة في وقت سابق من الشهر الحالي.