إيطاليا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 247 ألفًا و832 حالة

بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بكورونا في إيطاليا إلى 247 ألفًا و832 حالة، اليوم الأحد، وفقاً للبيانات التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة بلومبرج للأنباء.



ووصل إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا بسبب الفيروس إلى 35 ألفاً و146، في حين تعافى 200 ألف و229 شخصًا.

ومر نحو 26 أسبوعا تقريبا منذ تسجيل أول حالة إصابة

في إيطاليا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.