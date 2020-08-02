سنغافورة تُسجل 313 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة السنغافورية، اليوم الأحد، تسجيل 313 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت صحيفة "ستريتس تايمز" بأنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 52 ألفًا و825 حالة. وقالت الوزارة إن من بين الحالات خمس حالات لأشخاص عائدين في الخارج، كانوا في العزل المنزلي لدى عودتهم لسنغافورة. كانوا في العزل المنزلي لدى عودتهم لسنغافورة. وأشارت الصحيفة إلى أن العمال المهاجرين الذين يعيشون في المهاجع يشكلون أغلبية حالات الإصابة بالفيروس. Advertisements وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 249 حالة شفاء من الفيروس، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء 46 ألف و740 حالة. حالة شفاء من الفيروس، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء 46 ألف و740 حالة. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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