أمريكا اللاتينية والكاريبي يُسجلان أكثر من 200 ألف وفاة بكورونا

أودى كورونا المستجد بحياة أكثر من 200 ألف شخص في أمريكا اللاتينية والكاريبي، نحو 75% منهم في البرازيل والمكسيك، حسب تعداد وضعته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأحد الساعة 8،30 بتوقيت غرينتش.

ومع بلوغ الحصيلة 200 ألف و212 وفاة (من أصل أربعة ملايين و919 ألفا و54 إصابة)، صارت أميركا اللاتينية والكاريبي ثاني أكثر منطقة متضررة في العالم جراء كوفيد-19، خلف أوروبا (210 آلاف و435 وفاة وثلاثة ملايين و189 ألفا و322 إصابة).

وتوفي 685 ألفا و192 شخصا في العالم من أصل 17 مليونا و868 ألفا و148 إصابة مثبتة رسميًا.

وتعدّ البرازيل (93563 وفاة) والمكسيك (47472 وفاة) أكثر دولتين متضررتين في أميركا اللاتينية والكاريبي، تليهما البيرو (19408 وفيات) وكولومبيا (10330) وتشيلي (9533).

وبمقارنة عدد الوفيات مع عدد السكان، تكون البيرو قد سجّلت 589 وفاة لكل مليون شخص، في نسبة هي السادسة عالميًا، أمام تشيلي (499) والبرازيل (440) والمكسيك (368) وبنما (336).

ويمثّل عدد الوفيات في أميركا اللاتينية والكاريبي نحو ثلث الوفيات المسجّلة في العالم جراء كوفيد-19، تمامًا خلف أوروبا (أكثر من ثلث)، وأمام الولايات المتحدةكندا (نحو الثلث).

Advertisements

وتخطت هذه المنطقة عتبة 10

آلاف وفاة في 28 ابريل وعتبة 100 ألف في 23 يونيو.

وتطلب الأمر نحو شهر لمضاعفة الحصيلة وتخطي عتبة 200 ألف وسط تسارع الوفيات في شهر يوليو.

وفي المتوسط، سجّل 2610 وفيات يومية في هذه المنطقة خلال الشهر الفائت.

ويقترب عدد الإصابات في أمريكا اللاتينية وفي الكاريبي من خمسة ملايين إصابة، أكثر من نصفهم في البرازيل (أكثر من 2،7 مليون إصابة مثبتة رسميًا)، ما يجعلها ثاني دولة تسجّل عدد إصابات في العالم، خلف الولايات المتحدة (أكثر من 4،6 مليون إصابة).



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.