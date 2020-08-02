اخبار العالم

ماليزيا تُسجل 14 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلنت ماليزيا، اليوم الأحد، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 8999 حالة.


ونقلت صحيفة "ذا ستار" الإخبارية الماليزية عن مدير عام الصحة في ماليزيا، الدكتور نور هشام عبد الله، القول إن هناك 13

حالة من بين الحالات الجديدة انتقلت محليًا لماليزيين، بينما توجد حالة واحدة فقط قادمة من الخارج، وهي لأجنبي جاء من الفلبين.

في الوقت نفسه، أشار هشام إلى تعافي 17 مصابًا، ليرتفع بذلك

Advertisements
إجمالي عدد المتعافين إلى 8664 شخصًا.

ولم تشهد البلاد تسجيل أي حالات وفاة، ليتوقف بذلك عدد الوفيات عند 125 شخصًا.

 

يُشار إلى أن المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماليزيا تُسجل 14 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا