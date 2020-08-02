ماليزيا تُسجل 14 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ماليزيا، اليوم الأحد، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 8999 حالة.
حالة من بين الحالات الجديدة انتقلت محليًا لماليزيين، بينما توجد حالة واحدة فقط قادمة من الخارج، وهي لأجنبي جاء من الفلبين.
ونقلت صحيفة "ذا ستار" الإخبارية الماليزية عن مدير عام الصحة في ماليزيا، الدكتور نور هشام عبد الله، القول إن هناك 13
في الوقت نفسه، أشار هشام إلى تعافي 17 مصابًا، ليرتفع بذلك
ولم تشهد البلاد تسجيل أي حالات وفاة، ليتوقف بذلك عدد الوفيات عند 125 شخصًا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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