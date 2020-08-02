وزير الخارجية الأمريكي يُدين قرار هونج كونج بتأجيل الانتخابات التشريعية

ذكر تقرير إخباري، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أدان قرار هونج كونج بتأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام، وحث حكومة المدينة على إعادة النظر في القرار.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بومبيو القول إنه يجب على سلطات هونج كونجإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن ليوم السادس من سبتمبر، وهو الموعد المقرر في الأساس.
وأضاف بومبيو في بيان له: "ليس هناك سبب مناسب لمثل هذا التأجيل الطويل"، موضحًا أن "هذا الإجراء المؤسفيؤكد أن بكين لا تعتزم الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها لشعب هونج كونج والمملكة المتحدة بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك، تلك المعاهدة المسجلة لدى الأمم المتحدة، والقانون الاساسي".
وكانت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، أعلنت تأجيل الانتخابات أمس الاول الجمعة، بسبب الارتفاع الأخير في أعداد حالات الاصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه كورونا.
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