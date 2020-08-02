كوريا الجنوبية تُسجل 30 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد.
وأوضحت السلطات الصحية أن إجمالي عدد المصابين في البلاد بمرض "كوفيد19"، الذي يسببه كورونا ارتفع إلى 14 ألفاً و366 حالة حسب البيانات الصادرة حتى منتصف الليل.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن
وبلغ عدد المرضى الخاضعين للعلاج 806، بزيادة 4 أشخاص، وبينهم 13 في حالة صحية خطرة أو حرجة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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