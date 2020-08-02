الهند تتجاوز 54 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل 54 ألف و735 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليون و754 ألفًا و415 حالة.

ونقلت شبكة "إن دي تي في "عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 853 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حالات الوفاة بالفيروس إلى 37 ألف

و364 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.