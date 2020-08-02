ألمانيا تُسجل 240 إصابة جديدة بكورونا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم الأحد، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 240 إصابة جديدة بكورونا المستجد في غضون يوم واحد.
وأوضح المعهد اليوم، أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع بذلك إلى 209 آلاف و893 إصابة على الأقل في ألمانيا منذ بداية تفشي الفيروس.
يُشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة التي كان يتم تسجيلها يوميا كان يبلغ 955 إصابة قبل أيام، وبشكل عاميكون عدد الإصابات الجديدة خلال أيام عطلات نهاية الأسبوع أقل نوعا ما عما يتم تسجيله خلال أيام العمل، نظرا لأن ليس كل مكاتب الصحة تعلن عن أعدادها في أيام العطلات الأسبوعية.
وأضاف المعهد أن عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 9141 حالة منذ بداية انتشار الوباء في
وتابع المعهد أن 192900 شخص تغلبوا على الإصابة بالفيروس حتى صباح أمس السبت.
وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس في ألمانيا 1.13 أمس السبت، فيما كان يبلغ 1.06 أول أمس الجمعة، ويعني ذلك أن كل مصاب ينقل العدوى إلى شخص آخر في المتوسط.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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