يسعى رئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتي، لتعزيز الميزانية بواقع حوالي 10 بالمئة للعام المقبل، من أجل استدامة جهود البلاد في مواجهة وباء كورونا، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبورج" للأنباء اليوم الأحد.
بيزو (6ر91 مليار دولار)، بزيادة 9ر9 بالمئة عن هذا العام، حسب ما ذكرته إدارة الميزانية في بيان.
وسيطلب الرئيس من الكونجرس الفلبيني الموافقة على ميزانية وطنية بقيمة 5ر4 تريليون
وتابعت الإدارة أنه سيتم استخدام المال لتحسين أنظمة الرعاية الصحية في البلاد وضمان الأمن الغذائي وزيادة
ويُعادل المبلغ المقترح 8ر21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر لمواجهة كورونا.. رئيس الفلبين يسعى لتعزيز الميزانية للعام المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.