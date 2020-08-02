لمواجهة كورونا.. رئيس الفلبين يسعى لتعزيز الميزانية للعام المقبل

يسعى رئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتي، لتعزيز الميزانية بواقع حوالي 10 بالمئة للعام المقبل، من أجل استدامة جهود البلاد في مواجهة وباء كورونا، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبورج" للأنباء اليوم الأحد.



وسيطلب الرئيس من الكونجرس الفلبيني الموافقة على ميزانية وطنية بقيمة 5ر4 تريليون

بيزو (6ر91 مليار دولار)، بزيادة 9ر9 بالمئة عن هذا العام، حسب ما ذكرته إدارة الميزانية في بيان.

وتابعت الإدارة أنه سيتم استخدام المال لتحسين أنظمة الرعاية الصحية في البلاد وضمان الأمن الغذائي وزيادة

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الاستثمارات الرقمية واستثمارات البنية التحتية ومساعدة المجتمعات في التعافي من الوباء.

ويُعادل المبلغ المقترح 8ر21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.