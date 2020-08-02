كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. إعلان حالة الطوارئ بولاية فيكتوريا الأسترالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الأحد، حالة الطوارئ بعد تسجيل 671 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث فرضت حكومة الولاية حظرًا ليليا للتجول كجزء من أقسى القيود المفروضة على حركة الناس حتى الآن لاحتواء الفيروس.

وقال رئيس حكومة الولاية دانيال أندروز، إن القيود الجديدة، التي ستبقى سارية المفعول لمدة ستة أسابيع حتى منتصف سبتمبر، تسمح لشخص واحد فقط من كل أسرة بالذهاب للتسوق مرة واحدة في اليوم، في حين لن يتمكن سكان ملبورن من الابتعاد عن منازلهم لمسافة تزيد عن 5 كيلومترات.

وسجلت الولاية 7 وفيات جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.