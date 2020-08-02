كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ18 مليونًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فيروس كورونا التاجي اجتياحه للعالم دون هوادة، وزادت حملته المسعورة يومًا بعد الآخر، ليصل مع انقضاء يوم السبت 1 أغسطس إلى تجاوز الثمانية عشر مليون إصابة حول العالم.

وشهد العالم، أمس السبت ا أغسطس، تسجيل 255 ألفًا و779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما جعل إجمالي حالات الإصابة بعدوى "كوفيد-19" في البلاد تبلغ 18 مليونًا و8 آلاف و487 حالة إصابة، من بينها 688 ألفًا و22 حالة وفاة بالفيروس، مع تسجيل 5601 حالة وفاة جديدة بكورونا حول العالم.

وباتت نسبة وفيات فيروس كورونا حول العالم تبلغ 3.82%/ وهي في تناقصٍ مستمرٍ منذ ثلاثة أشهر، بعد أن بلغت ذروتها أواخر أبريل المنصرم، ووصلت إلى 7.1%.

وفي الجهة المقابلة، تسارعت وتيرة تسجيل إصابات فيروس كورونا حول العالم، وباتت الحصيلة اليومية لإصابات الفيروس التاجي تفوق بكثر المائتي ألف إصابة يومية.

وهذا أسرع مليون من الإصابات يبلغه فيروس كورونا التاجي، وذلك في ظرف أربعة أيام فقط بدءًا من يوم الأربعاء الماضي وانتهاءً بأمس السبت.

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وفي المقابل، ارتفعت حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم، وبلغت 11 مليونًا و324 ألفًا و120 حالة، بنسبة شفاءٍ وصلت إلى 62.88%.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.