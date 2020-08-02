جريمة مروعة.. طفل يتعرض للخنق وشقيقته لطعنات قاتلة والمشتبه فيه زوجة والدهما- التفاصيل

اهتزت مدينة مراكش، صباح اليوم الأحد، على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها طفل، وطفلة يبلغان من العمر على التوالي 12 و14 سنة، والمشتبه فيه الوحيد زوجة أبيهما.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت، صباح اليوم، إجراءات معاينة جثتي الهالكين، اللذين تعرض أحدهما للخنق بغرفة في الطابق الأول في مسكن العائلة، الكائن في حي القصبة في مدينة مراكش، فيما تعرضت الفتاة لطعنات باستعمال السلاح الأبيض في سطح المنزل نفسه.

وفي هذا السياق، أعلنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة مراكش أنها فتحت بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم، وذلك لتحديد ظروف، وملابسات ارتكاب سيدة، تبلغ من العمر 50 سنة، لجريمة قتل مزدوجة في حق اثنين من أبناء زوجها القاصرين.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر بلاغ لها، إن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى الاشتباه في تورط زوجة الأب في ارتكاب هذه الجريمة، وذلك لأسباب، ودوافع يعكف البحث التمهيدي، حاليا، على تحديد طبيعتها.

وحسب البلاغ، فإن المشتبه فيها احتفظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات، وخلفيات ارتكاب هذه الجريمة.