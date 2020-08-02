أساتذة التعاقد في جهة الدارالبيضاء غاضبون: العيد وتداعيات كورونا ولم نتوصل بالمنحة

يسود غضب في صفوف الأساتذة المنضوين تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد” في جهة الدارالبيضاء-سطات، بسبب عدم توصلهم بمنحة فوج 2020.

وفي هذا السياق، هددت “التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد” في جهة الدارالبيضاء – سطات، عبر بيان لها، توصل “اليوم24” بنسخة منه، بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية، إذا لم تصرف الأكاديمية الجهوية في أقرب وقت.

إلى ذلك، أوضحت التنسيقية المذكورة، بأن الاساتذة لم يتوصلوا بمنحة فوج 2020، دون مراعاة هذه الظرفية التي وصفوها بالحرجة، وذلك بسبب تداعيات فيروس كوفيد-19، وعيد الأضحى وما يترتب عليه من مصاريف، مشيرين إلى أن هذه المنحة هزيلة، مطالبين في نفس الوقت بصرفها.

ولفت المصدر نفسه، الانتباه إلى أن الأكاديمية الجهوية لم تتواصل مع هذه الفئة من الأساتذة، من أجل تقديم تبريرتها بشأن عدم صرفةلمنحة المذكورة.

هذا، وعادت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في جهة الدار البيضاء-سطات، لتطالب مجددا بإسقاط التعاقد، وإدماج كافة الاساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط.