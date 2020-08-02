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زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب مقاطعة شينجيانغ شمال غربي الصين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 2 أغسطس 2020

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، مقاطعة شينجيانغ شمال غربي الصين.

 

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واوضح مركز شبكات رصد الزلازل الصينية، في بيان له، اليوم، أن الزلزال وقع الساعة 7:47 صباحا بالتوقيت المحلي، وتم رصد مركزه بمدينة أرتوكس بمحافظة كيزيلسو بشينجيانغ.

 

ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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