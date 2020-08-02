شكرا لقرائتكم خبر عن 239 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الإمارات 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة، ليصل مجموع الإصابات إلى 60,999 حالة. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى شفاء 360 حالة ليبلغ عدد المتعافين 54,615 حالة شفاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 239 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.