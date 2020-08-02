شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: تصريحات وزير دفاع تركيا ضد الإمارات "تهديد مرفوض" والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت خارجية البحرين على تضامن البحرين مع شقيقتها دولة الامارات العربية المتحدة، ووقوفها صفًا واحدًا مع دولة الامارات في موقفها الثابت بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الاسلامي، وتمثل تهديدًا للأمن القومي العربي والأمن والسلم الإقليمي.
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