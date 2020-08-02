شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: تصريحات وزير دفاع تركيا ضد الإمارات "تهديد مرفوض" والان نبدء بالتفاصيل

استنكرت وزارة خارجية البحرين التصريحات العدائية لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار تجاه دولة الامارات الشقيقة، وتعتبرها استفزازًا مرفوضًا يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية، وتهديدًا مستهجنًا لدولة عربية شقيقة تميزت بمواقفها القومية الأصيلة ودورها الفاعل البناء في المجتمع الدولي.

وأكدت خارجية البحرين على تضامن البحرين مع شقيقتها دولة الامارات العربية المتحدة، ووقوفها صفًا واحدًا مع دولة الامارات في موقفها الثابت بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الاسلامي، وتمثل تهديدًا للأمن القومي العربي والأمن والسلم الإقليمي.