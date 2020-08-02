إصابة جديدة.. كورونا يداهم أجساد الأسرى الفلسطينيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل، يزيد منسوب القلق لدى عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من وباء اخترق القضبان.

فمع الإعلان، اليوم الأحد، عن إصابة الأسير نبيل الشرباتي، بفيروس كورونا، يرفع عدد المصابين من المعتقلين حتى اليوم إلى ثلاثة، وسط تأكيدات فلسطينية بارتكاب جرائم إسرائيلية صحية بحق الأسرى.

وفي بيان لها تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت محامي الهيئة كريم عجوة، بإصابة الشرباتي بالفيروس.

والشرباتي من الخليل جنوبي الضفة الغربية، كان قد اعتقل قبل نحو أسبوع، وعقدت له جلسة تمديد توقيف يوم الخميس الماضي في المحكمة العسكرية بسجن عوفر، قبل أن يتم تمديد توقيفه آنذاك مدة سبعة أيام بذريعة استكمال التحقيق.

وبحسب الهيئة الحكومية التي تعنى بشؤون الأسرى، أجري فحص للأسير الشرباتي، قبل يومين، وظهرت النتيجة إيجابية، وتم تحويله للعزل في سجن رامون.

كورونا داهم أجساد الأسرى

وفي 27 يوليو/تموز الماضي، طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتوجه إلى سجن النقب، واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة بعد اكتشاف إصابة الأسير المحرر محمد حزين من مخيم قلنديا، بعد يوم من الإفراج عنه.

Advertisements

وفي الـ 12 من الشهر نفسه، أعلن عن إصابة الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر (46 عاما) من بلدة قباطية جنوب جنين، بفيروس كورونا، في سجن "جلبوع".

وقال عبد الناصر فروانة، مدير دائرة الإحصاء والتوثيق في هيئة الأسرى، إن وباء كورونا داهم أجساد الأسرى بعدما تمكن من اختراق جدران السجون وإصابة العديد من السجانين

وفي تصريحات سابقة، أكد اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة سجون الاحتلال وبتوجيهات من مستواها السياسي تتعمد ارتكاب الجرائم الصحية بحق الأسرى، وترك أجسادهم مرتعا للأوبئة والأمراض الفتاكة والقاتلة.

وسبق أن حذر نادي الأسير من انتشار كورونا بالسجون، في ضوء استمرار إعلان الاحتلال عن إصابات بين صفوف سجانيه، الذين يُشكلون المصدر الوحيد لإمكانية نقل الفيروس إلى الأسرى.

وتعتقل إسرائيل نحو 5 آلاف فلسطيني منهم 700 يعانون من الأمراض، و43 أسيرة و180 طفلا.