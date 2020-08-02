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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب مقاطعة شينجيانغ شمال غربي الصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، مقاطعة شينجيانغ شمال غربي الصين.
واوضح مركز شبكات رصد الزلازل الصينية، في بيان له، اليوم، أن الزلزال وقع الساعة 7:47 صباحا بالتوقيت المحلي، وتم رصد مركزه بمدينة أرتوكس بمحافظة كيزيلسو بشينجيانغ.
ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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