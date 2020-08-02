زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب مقاطعة شينجيانغ شمال غربي الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، مقاطعة شينجيانغ شمال غربي الصين.



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واوضح مركز شبكات رصد الزلازل الصينية، في بيان له، اليوم، أن الزلزال وقع الساعة 7:47 صباحا بالتوقيت المحلي، وتم رصد مركزه بمدينة أرتوكس بمحافظة كيزيلسو بشينجيانغ.

ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.