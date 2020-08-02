الفنانة اليمنية بلقيس تغني بالدارجة المغربية للمرة الثانية – فيديو

أصدرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، ليلة الجمعة، عملا غنائيا مغربيا، بعنوان “الحياة حلوة”، تعاونت فيه مع الj”دي جي” المغربي يوسف.

وتعاونت فتحي في جديدها، مع كاتب الكلمات الشهير محمد الرفاعي، فيما أخزج الفيديو كليب المخرج المغربي حسن الكرفطي.

وتضمن كليب بلقيس، لقطات من دول عديدة، يظهر فيها راقصون، من جنسيات مختلفة، بتراقصون على أنغام موسيقى أغنيتها الجديدة.

وكانت بلقيس فتحي قد أصدرت قبل 8 أشهر، أغنيتها المغربية الأولى بعنوان “تعالى تشوف”، التي حققت نجاحا كبيرا، حيث بلغ عدد مشاهدتها، حاليا، 27 مليون مشاهدة.