أفاد مصدر جد مطلع لـ”اليوم 24″، أن السلطات المحلية حددت الساعة الثالثة من زوال كل يوم، لإغلاق أسواق القرب الموجودة في مجموعة من الأحياء “بن كيران-المجمع الحسني-حي الإدريسية-بني مكادة”.
وأوضح المصدر، أنه تم تحديد الساعة 6 من زوال كل يوم، لإغلاق المقاهي التي توجد في الأحياء الشعبية، خاصة في المناطق التي تتميز بكثافة سكانية كبيرة، والتي سجلت بؤر كبيرة، كـ”مرس الخير- امغوغة- بني مكادة..”.
وسمحت السلطات للمقاهي الموجودة بكورنيش طنجة، بالعمل حتى الساعة الثامنة.
ويأتي الإجراء الجديد، بعد تسجيل مئات من الإصابات في يوم واحد، بمجموعة من الأحياء، بسبب بؤر صناعية ومهنية وأخرى عائلية.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيت جديد لإغلاق المقاهي والأسواق في طنجة للحد من انتشار فيروس “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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