شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل

الأحد 2 أغسطس 2020 اعلنت الصين ،اليوم الاحد، تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 84385 حالة ، وتظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية في بيان لها ، إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 30 حالة في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين وثلاث حالات في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد والحالات الستة عشرة الباقية كانت لأشخاص قادمين من الخارج.

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