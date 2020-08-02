اليابان تعلن الطوارئ في أوكيناوا بسبب كورونا

الأحد 2 أغسطس 2020

أعلنت السلطات اليابانية حالة الطوارئ في منطقة أوكيناوا السياحية بجنوب البلاد بعد انتشار فيروس " كورونا " المستجد.



وأشارت السلطات في المدن الكبرى إلى إعادة فرض قيود على بعض الأعمال لمعالجة عودة ظهور الفيروس، فيما ألمحت حاكمة طوكيو إلى احتمال فرض الطوارئ إذا استمر الارتفاع.

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وبلغت إصابات فيروس " كورونا " في سائر اليابان أمس السبت 1532 حالة جديدة منها 472 حالة في العاصمة طوكيو ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 38571 حالة منذ ظهور الفيروس، وإجمالي الوفيات 1026 حالة.

كانت طوكيو قد رفعت حالة التأهب للوباء في منتصف يوليو إلى أعلى المستويات الأربعة، مما يعني أن " العدوى تنتشر".