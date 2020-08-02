شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 850 ألفاً والان مع التفاصيل

الأحد 2 أغسطس 2020 أعلنت روسيا تسجيل 5427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد مقابل 5462 في اليوم السابق، مما يرفع الإجمالي في أنحاء البلاد إلى 850870، وهو رابع أكبر عدد من الإصابات في العالم.

وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في روسيا إن 70 شخصا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات الرسمية 14128 في البلد البالغ عدد سكانه نحو 145 مليون نسمة.

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