الأمين العام لمجلس التعاون: الإمارات حققت إنجازات هائلة في عدة مجالات

الأحد 2 أغسطس 2020

أشاد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمنهج واستراتيجية دولة الإمارات في مجال الطاقة السلمية، من خلال الاعتماد على خبرات وكوادر وطنية في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية بمحطة براكة، هذا الإنجاز العلمي الذي يعتبر مصدر اعتزاز لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللأمتين العربية والإسلامية.



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ورفع ، بهذه المناسبة، التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بنجاح تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة بأبوظبي.

وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة سعت منذ فترة طويلة إلى بناء قدرات بشرية وكوادر علمية وبحثية وفنية وإدارية هائلة، استطاعت من خلالهما على مدى أعوام تحقيق إنجازات هائلة في عدة مجالات، وها هي تعلن عن نجاح تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي، مشيداً بهذا الإنجاز الرفيع، داعياً المولى العلي القدير إلى أن ينعم على دولة الإمارات العربية المتحدة بالمزيد من التقدم والازدهار.