شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل أكثر من 54 ألفاً و735 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 2 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 54 ألفاً و735 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

Advertisements وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليوناً و754 ألفاً و415 حالة. ونقلت شبكة إن دي تي في عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 853 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حالات الوفاة بالفيروس إلى 37 ألف و364 حالة.

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