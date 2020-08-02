شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ملاحقة الخلايا الإرهابية في مدينة "الزيدان" والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت القيادة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إنه تم التواصل والتنسيق مع السكان المحليين لمتابعة جميع الخلايا الإرهابية التي تحاول العبث بأمن المدينة والمواطنين ومصالحهم الشخصية أو تحاول إعادة نشاطها الإرهابي.
وأضافت أنه بعد انتهاء عمليات المسح والتمشيط في الزيدان وامتداداتها باتجاه الحدود الفاصلة تم إعادة الانتشار الأمني ونصب كاميرات مراقبة وفتح بعض الطرق التي تسهل عملية حركة ومناورة القطاعات الأمنية.
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