شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 54 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الهندية، اليوم، 54735 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ إجمالي الإصابات إلى 1750723 حالة. وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 37364 حالة، وذلك بعد تسجيل 853 حالة وفاة جديدة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 1145629 حالة.

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