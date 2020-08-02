شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع رقعة الحرائق في منطقة الأمازون بالبرازيل والان نبدء بالتفاصيل
وفي الولايات التسع البرازيلية التي تتاخم حوض الأمازون، ارتفع عدد الحرائق بأكثر من 20 بالمئة في يوليو الماضي، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، طبقا لبيانات صادرة عن المعهد الوطني لأبحاث الفضاء "أي.إن.بي.إي".
وأضاف المعهد أنه تم تسجيل 6804 حرائق في يوليو هذا العام، مقارنة بـ5318 في يوليو 2019 . ويخشى مسؤولون احتمال أن يكون عام 2020 هوالأسوأ بالنسبة للغابات الاستوائية في البرازيل.
ورصدت الأقمار الاصطناعية يوم الخميس الماضي وحده 1007 حرائق في الأمازون، فيما وصفته منظمة "جرينبيس" البرازيلية بأنه رقم قياسي سلبي لأحد الأيام في شهر يوليو منذ 15 عاما.
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