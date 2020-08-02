شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا فى روسيا تتخطى 850 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت روسيا تسجيل 5427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد، مقابل 5462 في اليوم السابق، مما يرفع الإجمالي في أنحاء البلاد إلى 850870، وهو رابع أكبر عدد من الإصابات في العالم.

وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في روسيا إن 70 شخصا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات الرسمية 14128 في البلد البالغ عدد سكانه نحو 145 مليون نسمة.

وكان قد أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أنه من المخطط بدء حملات تلقيح السكان في روسيا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في شهر أكتوبر المقبل.

وقال موراشكو، في حديث خاص أدلى به إلى وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "نحن نخطط لأعمال تلقيح واسعة، علينا توسيع رقعة التلقيح تدريجيا، ومن المخطط لذلك في شهر أكتوبر".