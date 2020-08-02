شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا فى روسيا تتخطى 850 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في روسيا إن 70 شخصا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات الرسمية 14128 في البلد البالغ عدد سكانه نحو 145 مليون نسمة.
وكان قد أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أنه من المخطط بدء حملات تلقيح السكان في روسيا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في شهر أكتوبر المقبل.
وقال موراشكو، في حديث خاص أدلى به إلى وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "نحن نخطط لأعمال تلقيح واسعة، علينا توسيع رقعة التلقيح تدريجيا، ومن المخطط لذلك في شهر أكتوبر".
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