شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. 240 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الألمانية خلال الـ24 ساعة الماضية، 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني أن عدد الإصابات ارتفع إلى 209 آلاف و893 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة حتى الأن 9141 حالة وفاة.

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