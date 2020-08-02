شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في فيكتوريا الاسترالية مع زيادة إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس حكومة الولاية دانيال أندروز إن القيود الجديدة، التي ستبقى سارية المفعول لمدة ستة أسابيع حتى منتصف سبتمبر، تسمح لشخص واحد فقط من كل أسرة بالذهاب للتسوق مرة واحدة في اليوم، في حين لن يتمكن سكان ملبورن من الابتعاد عن منازلهم لمسافة تزيد عن 5 كيلومترات.
وسجلت الولاية 7 وفيات جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
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