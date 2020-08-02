شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تأثير كورونا سيبقى "لعقود قادمة" والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت لجنة الطوارئ التي شكلها مدير منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد نهاية بعد في الأفق لأزمة "كوفيد19-" التي أصابت حتى الآن أكثر من 17 مليون شخص وقتلت أكثر من 650 ألف شخص.

وسلطت اللجنة التي شكلها الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيانها الصادر يوم السبت الضوء على "المدة الطويلة المتوقعة" لاستمرا ر الجائحة.

وأبلغ الدكتور تيدروس اللجنة في ملاحظاته الافتتاحية "أنها أزمة صحية تحدث مرة واحدة في القرن، وستكون آثارها محسوسة لعقود قادمة"، مشيراً إلى "أهمية استدامة جهود الاستجابة المجتمعية والوطنية والإقليمية والعالمية".

وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أنه بعد مناقشة كاملة للأدلة ومراجعتها، وافقت اللجنة "بالإجماع" على أن تفشي المرض لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.