في بغداد.. القبض على متهمين بجرائم جنائية مختلفة بينها ابتزاز الكتروني

وقالت المديرية في بيان القت الخليج 365 نسخة منه، انها "تواصل جهودها للحد من الجريمة والقبض على مرتكبيها وحفظ ارواح وممتلكات المواطنين في المناطق السكنية والمحلات التجارية والشوارع العامة حتى في اوقات حظر التجوال من خلال نشر المفارز والدوريات".واوضحت، "استنادا لتوجيهات وزير الداخلية و وكيل شؤون الشرطة وباشراف مدير مكافحة اجرام بغداد شخصيا، تم كشف عدة جرائم والقاء القبض على عدد من الجناة في قضايا جنائية مختلفة، فقد تمكنت مفارز مكتب مكافحة اجرام القدس من القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ قيمته (خمسة الآف دولار امريكي) من داخل دار سكني شرق العاصمة وذلك بعد جمع المعلومات والتحري عنه ، تم تدوين اقواله قضائيا بالاعتراف وفق المادة ٤٤٤ ق.ع".وتابعت، "وقد تمكنت قوة من مكتب مكافحة اجرام (المحمودية) من القاء القبض على متهم آخر بالسرقة لقيامه بسرقة مصوغات ذهبية من احدى الدور تقدر بقيمة (ثلاثة ملايين دينار) تم توقيفه وفق المادة ٤٤٣ ق.ع، وايضا قامت قوة اخرى من مكتب مكافحة اجرام (المحمودية) بالقبض على متهم مطلوب عن جريمة الابتزاز الالكتروني وفق المادة ٤٣١ ق.ع".

واضافت، "قامت مفارز مكتب مكافحة اجرام (الكرامة) بالقاء القبض على متهمة مطلوبة عن جريمة القتل العمد وفق المادة ٤٠٦ ق.ع ، فيما تمكنت مفارز مكتب مكافحة اجرام (البياع) بالقبض على متهم بالتزوير ضبط بحوزته مبلغ مالي مزور قدره ٢١٠ الف دينار ، وتم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحق جميع المتهمين لينالوا جزائهم العادل.