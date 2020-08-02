الداخلية تصدر توضيحا عن التحقيق بشأن عملية الاعتداء على صبي

اصدرت وزارة الداخلية، الاحد، توضيحا عن التحقيق بشأن عملية الاعتداء على صبي، مؤكدة انها الجهة الوحيدة التي تتبنى التحقيق. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بمتابعة وزير الداخلية فان مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة تواصل التحقيق في حادثة الصبي الذي ظهر في إحدى مقاطع الفيديو وهو يتعرض الاعتداء من قبل عناصر مسيئة".



واكدت الوزارة أن "الجهة الوحيدة التي تتبنى عملية التحقيق هي وزارة الداخلية حصراً".

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