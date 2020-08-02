اعتقال شخص بحوزته 1183 شريحة هاتف غير مسجلة جنوب صلاح الدين

اعلن جهاز الأمن الوطني، الاحد، عن القلء القبض على شخص بحوزته (1183) شريحة هاتف غير مسجلة جنوب محافظة صلاح الدين. وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعد ورود معلومات استخبارية تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في جنوب محافظة صلاح الدين من القاء القبض وفق اوامر قضائية على شخص يتاجر بشرائح الهاتف بصورة غير رسمية وباعداد كبيرة دون تسجيل بيانات مشتريها، عبر استدراجه من احدى المحافظات".



واوضح الجهاز، أنه تم "ضبط (1183) شريحة هاتف بحوزته"، مؤكدا انه "جرى تدوين اقواله اصولياً واحالته مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

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