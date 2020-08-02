2020-08-02 | 10:17
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وكتب فالديرنياس: "ريبامار! لاعب فاسكو دا جاما قريب للغاية من التوقيع لمدة 4 مواسم بعد اتفاق برشلونة مع بيراميدز".
وأضاف "سيبقى ريبامار عامًا آخر في البرازيل قبل وصوله إلى أوروبا على النحو المتفق عليه بين برشلونة وبيراميدز".
ريبامار صاحب الـ"23" عامًا كان انضم إلى برشلونة، في أب 2018 قادمًا من نادي أتلتيكو باراناينسي، مُقابل أربعة ملايين يورو، وبعد ذلك، تمت إعارته لـ أوحد السعودي، ثم أعير لـ فاسكو، وتنتهي إعارته مع النادي البرازيلي في 31 كانون الثاني المُقبل.
يُذكر أنّ ريبامار لم يلعب مع بيراميدز سوى في 3 مُباريات، وسجّل هدفين وصنع هدفًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة من العيار الثقيل .. برشلونة يضم لاعباً من الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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