التعليم تحدد 22 تشرين الأول المقبل موعداً لتخرج الناجحين من الدور الأول

وقالت الوزارة فيبيان تلقت الخليج 365 نسخة مه، إنه تم "تحديد الثاني والعشرين من تشرين الاول المقبل موعدا لتخرج الطلبة الناجحين من الدور الأول للعام الدراسي 2019 /2020".

واوضحت الوزارة، "حسب كتاب دائرة الدراسات والتخطيط فإن هيئة الرأي قررت تحديد هذا الموعد وأطلقت تسمية (تعليمنا لن يتوقف) عنوانا على دورة التخرج".



وتابعت، انه "حددت أيضا السادس والعشرين من تشرين الثاني المقبل موعدا لتخرج الطلبة الناجحين من الدور الثاني".